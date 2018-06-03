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Тренер «Ахмата»: в России нет игроков, достойных носить футболку сборной
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Тренер «Ахмата»: в России нет игроков, достойных носить футболку сборной 

Газета.Ru 3 июня 2018
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов раскритиковал игру сборной России перед домашним чемпионатом мира. Об этом сообщает «Советский спорт».
"В России есть обоснованные опасения перед чемпионатом мира. У нас нет игроков, достойных носить футболку сборной. В нападении еще можно кого-то найти, но наш лучший защитник — 40-летний игрок ЦСКА.
Российских игроков испортили деньги, они получают зарплаты, которые не соответствуют качеству их игры", — цитирует Ледяхова испанское издание EFE.
Ранее бывший защитник "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от последнего перед чемпионатом мира — 2018 контрольного матча сборной России, в котором она встретится с командой Турции.
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