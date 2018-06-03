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Бразилия — Хорватия — 2:0 (обзор)
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Бразилия — Хорватия — 2:0 (обзор) 

Soccer News 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборная Бразилии обыграла национальную команду Хорватии.
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