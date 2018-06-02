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Сборная России по футболу начала тренировку в полном составе
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Сборная России по футболу начала тренировку в полном составе 

RT на русском 2 июня 2018
Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира 2018 года.
Команда Станислава Черчесова начала первую после возвращения из Австрии тренировку. В занятии принимают участие все 28 футболистов, вошедшие в расширенный список национальной команды.
4 июня Черчесов должен определиться с итоговой заявкой из 23 игроков сборной России. На ЧМ-2018 Россия сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Ранее бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.
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