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Шевченко: «Счёт 4:1 говорит сам за себя»
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Шевченко: «Счёт 4:1 говорит сам за себя» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча со сборной Албании (1:4).
— Теперь мы нацеливаемся в большей степени на результат, я просил ребят об этом. Несмотря на то, что закончился чемпионат, и было мало времени на восстановление, я попросил команду получить результат, потому что следующие игры, которые нас ждут, — официальные, — сказал Шевченко на пресс-конференции. — Настрой на матч был соответствующим, и это отразилось на поле.
Первый тайм был вообще неплохой, во втором мы попросили контролировать мяч. Ребята, которые вышли на замену, удачно вошли в игру. Счет 4:1 говорит сам за себя.
Это хорошая репетиция, которая дает психологическую уверенность перед следующими матчами. А сейчас я пожелал всем удачи в их клубах: они отдохнут и начнут подготовку к новому сезону. Осенью нас ждут серьезные матчи.
Украина сыграет в Лиге наций с Чехией и Словакией.
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