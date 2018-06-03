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Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Тунисе
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Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Тунисе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Победой женской сборной России завершился в Тунисе этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:35, а ранее в полуфинале взяли верх над итальянками — 45:42. В матче за 3-е место сборная Италии победила команду Китая — 45:42.
Накануне в личном турнире двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян стала седьмой, а олимпийская чемпионка в команде Софья Великая — восьмой. Обе в четвертьфинале уступили будущим финалисткам. Егорян — лидеру рейтинга FIE украинке Ольге Харлан (13:15), Великая — победительнице соревнований француженке Манон Брюне (7:15).
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