Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Тунисе

Победой женской сборной России завершился в Тунисе этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:35, а ранее в полуфинале взяли верх над итальянками — 45:42. В матче за 3-е место сборная Италии победила команду Китая — 45:42.