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Сборные Испании и Швейцарии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018
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Сборные Испании и Швейцарии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Сборные Испании и Швейцарии по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
На мяч, забитый Альваро Одриосолой на 29-й минуте, швейцарцы ответили голом Рикардо Родригеса на 62-минуте матча.
Соперниками сборной Испании на групповой стадии чемпионата мира станут Португалия, Марокко и Иран. Швейцария сыграет с Бразилией, Коста-Рикой и Сербией.
Ранее сообщалось, что сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в контрольном матче перед ЧМ-2018.
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