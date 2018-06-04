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Акинфеев заявил, что футболисты сборной РФ привыкли к давлению во время крупных турниров
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Акинфеев заявил, что футболисты сборной РФ привыкли к давлению во время крупных турниров 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 июня. Игроки сборной России по футболу всегда находятся под сильным психологическим давлением во время крупных турниров, команда привыкла к этому. Об этом на пресс-конференции заявил капитан российской сборной Игорь Акинфеев.
"На сборную всегда идет давление, во время Кубка конфедераций оно было не меньше. Не каждому дано сыграть на чемпионате мира, у нас нет другого пути. Нам нужен результат. Может, кажется, что я резко что-то сказал после матча со сборной Австрии, но ничего такого [резкого] не было", — отметил Акинфеев.
Сборная России в среду в Инсбруке проиграла в товарищеском матче команде Австрии со счетом 0:1. После матча Акинфеев заявил, что разговоры о поражении команды из— за нагрузок являются «нелепыми отмазками».
Во вторник сборная России проведет товарищеский матч против команды Турции. Игра пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве и станет для россиян заключительной перед стартом чемпионата мира.
Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара— Арена»).
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