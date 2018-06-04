Ещё
«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Биатлон
Волейбол
Гандбол
Лыжный спорт
Видео
Фото
Статьи
ЧМ по футболу 2018
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном
Чемпионат.com
41 минуту назад
Комментарии
Фото:
ТАСС
Новое соглашение рассчитано на два года.
Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира. В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Сербии выиграет у Чили в товарищеском матче, уверены эксперты
Сборные Марокко и Украины разошлись миром, Сенегал не смог обыграть Люксембург
Месси: сборная Аргентины должна выступать на том же уровне, что и фавориты ЧМ
Комментарии
Ещё 14 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова ответила Серене Уильямс
16
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
42
Абрамович наказал Британию
619
Судьба Салаха оказалась предрешена
1
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
65
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018
Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол
ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение