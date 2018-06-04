«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном

Новое соглашение рассчитано на два года.

Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира. В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах.