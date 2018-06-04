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Инсинье — первый капитан сборной Италии из «Наполи»
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Инсинье — первый капитан сборной Италии из «Наполи» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье вышел на поле в матче с командой Голландии с капитанской повязкой. Для празднующего сегодня 27-й день рождения футболиста этот матч станет еще более памятным, так как он является первым игроком в истории «Наполи», который получал капитанскую повязку.
В «скуадре адзурре» капитаном становится игрок с наибольшим количеством матчей за команду. Для Инсинье это 26-й поединок, что больше, чем у партнеров.
Также отметим, что наставник сборной Италии Роберто Манчини сделал 10 перестановок в команде после поражения от Франции (1:3).
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