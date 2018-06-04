Инсинье — первый капитан сборной Италии из «Наполи»

Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье вышел на поле в матче с командой Голландии с капитанской повязкой. Для празднующего сегодня 27-й день рождения футболиста этот матч станет еще более памятным, так как он является первым игроком в истории «Наполи», который получал капитанскую повязку.

В «скуадре адзурре» капитаном становится игрок с наибольшим количеством матчей за команду. Для Инсинье это 26-й поединок, что больше, чем у партнеров.