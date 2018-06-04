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Сборная Чили вырвала победу у Сербии
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Сборная Чили вырвала победу у Сербии 

LiveSport.Ru 29 минут назад
Сборная Сербии потерпела поражение от команды Чили (0:1) в товарищеском матче, прошедшем в австрийском Граце.
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Сербия — Чили. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 4 июня Салах начал программу восстановления после травмы Хет-трик Месси принес Аргентине крупную победу над Гаити
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