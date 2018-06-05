Черчесов — первый тренер сборной России, проигравший семь матчей подряд

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1. Эта игра стала седьмой в безвыигрышной серии российской сборной при главном тренере Станиславе Черчесове

Таким образом, российский специалист продемонстрировал худший результат среди тренеров сборной России. Прежде по шесть матчей подряд не могли выиграть Анатолий Бышовец в 1998 году и Леонид Слуцкий, руководивший командой в 2016 году.

Напомним, последний раз сборная России одержала победу в матче с командой Южной Кореи (4:2), который состоялся 7 октября 2017 года.