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Черчесов — первый тренер сборной России, проигравший семь матчей подряд
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Черчесов — первый тренер сборной России, проигравший семь матчей подряд 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная России сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1. Эта игра стала седьмой в безвыигрышной серии российской сборной при главном тренере Станиславе Черчесове.
Таким образом, российский специалист продемонстрировал худший результат среди тренеров сборной России. Прежде по шесть матчей подряд не могли выиграть Анатолий Бышовец в 1998 году и Леонид Слуцкий, руководивший командой в 2016 году.
Напомним, последний раз сборная России одержала победу в матче с командой Южной Кореи (4:2), который состоялся 7 октября 2017 года.
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