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Женская сборная Таиланда уступила команде Японии в матче Лиги наций
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Женская сборная Таиланда уступила команде Японии в матче Лиги наций 

Чемпионат.com 1 час назад
Женская сборная Таиланда в матче четвёртой игровой недели Лиги наций в Накхонратчасиме (Таиланд) в пяти партиях уступила команде Японии со счётом 2:3 (25:19, 25:20, 17:25, 19:25, 20:22). Для хозяек этапа это 10-й проигрыш в 12 встречах турнира. Команда Японии одержала шестую победу.
Лига наций. Женщины. Четвёртая игровая неделя. Группа 15. Накхонратчасима, Таиланд. Третий тур  Таиланд — Япония — 2:3 (25:19, 25:20, 17:25, 19:25, 20:22).
В финальный раунд, который пройдёт с 27 июня по 1 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Китая.
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