Женская сборная Таиланда уступила команде Японии в матче Лиги наций

Женская сборная Таиланда в матче четвёртой игровой недели Лиги наций в Накхонратчасиме (Таиланд) в пяти партиях уступила команде Японии со счётом 2:3 (25:19, 25:20, 17:25, 19:25, 20:22). Для хозяек этапа это 10-й проигрыш в 12 встречах турнира. Команда Японии одержала шестую победу.

Лига наций. Женщины. Четвёртая игровая неделя. Группа 15. Накхонратчасима, Таиланд. Третий тур Таиланд — Япония — 2:3 (25:19, 25:20, 17:25, 19:25, 20:22).

В финальный раунд, который пройдёт с 27 июня по 1 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Китая.