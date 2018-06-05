Ещё
Симонян: нет ожиданий от матча Россия — Турция, главное — официальные игры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Симонян: нет ожиданий от матча Россия — Турция, главное — официальные игры 

Чемпионат.com 1 час назад
Первый вице-президент РФС Никита Симонян в преддверии товарищеского матча между сборными России и Турции поделился мнением о предстоящей встрече. «У меня нет ожиданий. Главное — официальные игры, а это контрольная игра. Я был и тренером, и игроком. Бывало так, что контрольные игры проводишь здорово, а во время чемпионата — нули, бывало и наоборот. Этого желаю и нашей команде», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Товарищеский матч между командами России и Турции состоится сегодня, 5 июня, в Москве и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
Месси: сборная Аргентины должна выступать на том же уровне, что и фавориты ЧМ Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Тунисе Иньеста назвал фаворитов чемпионата мира – 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных117
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»68
Абрамович наказал Британию622
Медведева рассказала о косяке17
Утвержден состав участников сезона 2018/19
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение