Симонян: нет ожиданий от матча Россия — Турция, главное — официальные игры

Первый вице-президент РФС Никита Симонян в преддверии товарищеского матча между сборными России и Турции поделился мнением о предстоящей встрече. «У меня нет ожиданий. Главное — официальные игры, а это контрольная игра. Я был и тренером, и игроком. Бывало так, что контрольные игры проводишь здорово, а во время чемпионата — нули, бывало и наоборот. Этого желаю и нашей команде», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

Товарищеский матч между командами России и Турции состоится сегодня, 5 июня, в Москве и начнётся в 19:00 по московскому времени.