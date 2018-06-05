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Игрок женской сборной России Ксения Коваленко: от игры с Турцией жду победы
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Игрок женской сборной России Ксения Коваленко: от игры с Турцией жду победы 

Чемпионат.com 1 час назад
Игрок женской футбольной команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко поделилась ожиданиями от товарищеского матча между мужскими командами России и Турции, а также призналась, что верит в выход российской сборной из группы на чемпионате мира — 2018. «Надеюсь, наша сборная хорошо, достойно выступит и выйдет из группы, хотя я слышала, что многие в них не верят. Я лично верю и думаю, что все возможные шансы они используют. От сегодняшней игры я жду только победы. Но счёт не назову: я не угадываю никогда.
Особенно буду переживать за наших футболистов — игроков ЦСКА: Головин, Дзагоев, Акинфеев. За них больше всего буду болеть.
Переход на схему с четырьмя защитниками? Пока есть время посмотреть, лучше сейчас это сделать, чем пробовать на чемпионате мира. Эти игры покажут нам, как удобнее и комфортнее. По мере возможностей я буду смотреть все матчи. На стадионе — пока не знаю, у нас ведь тоже идёт чемпионат», — сказала Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.
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