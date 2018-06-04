Акинфеев: на сборную России всегда идёт давление

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Маня и Дяк принесли победу Румынии в товарищеском матче с Финляндией

Серия без побед сборной России худшая среди всех участников Чемпионата Мира

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