Акинфеев: на сборную России всегда идёт давление 

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев ответил на вопрос, давит ли на национальную команду приближение чемпионата мира 2018 года.
«На сборную всегда идёт давление. Во время Кубка конфедераций оно было не меньше. Не каждому дано сыграть на чемпионате мира. У нас нет другого пути. Сборы всегда проходят в одном режиме. Всегда закладывается сначала физика, потом тактика», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Сборная России в матче-открытия чемпионата мира—2018 сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. После чего подопечные Станислава Черчесова проведут остальные игры группового этапа с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).