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Сборная России не может победить семь матчей подряд
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Сборная России не может победить семь матчей подряд 

Свободная пресса 53 минуты назад
Фото: Newsru.com
Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом домашнего чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова не смогли обыграть Турцию, завершив встречу со счётом 1:1. Таким образом россияне продлили свою безвыигрышную серию до семи матчей подряд.
Счёт в матче открыла Россия. На 35-й минуте полузащитник Александр Самедов после точного паса Алана Дзагоева с острого угла распечатал ворота гостей.
В первом тайме россияне имели ещё несколько опасных моментов для того, чтобы удвоить своё преимущество, но игрокам линии атаки не хватало точности.
А во второй половине встречи туркам с помощью замен удалось изменить игровой рисунок, и уже на 59-й минуте вышедший со скамейки Малли счёт сравнял.
Напомним, несколькими днями ранее сборная России проиграла команде Австрии.
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