Сборная России в контрольном матче с турками продлила свою безвыигрышную серию 

Сборная России по футболу во вторник провела заключительный контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу.
Подопечные Станислава Черчесова на московском стадионе «ВЭБ-Арена» сыграли вничью с национальной командой Турции — 1:1, продлив свою безвыигрышную серию до семи матчей.
Отметим, что российская худшая безвыигрышная серия в истории сборной насчитывает восемь матчей и датируется 1998 годом.
Единственный мяч россиян на 35-й минуте встречи с передачи Алана Дзагоева забил Александр Самедов. Турки ответили точным ударом Юнуса Малли (60').
Гооол! Самедов, 1:0 pic.twitter.com/ncPD5q1rGU
— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.
У тренера Станислава Черчесова в этой встрече была последняя возможность проверить команду в игровых условиях — следующей встречей для россиян станет матч открытия мирового первенства 14 июня в «Лужниках» с соперниками из Саудовской Аравии.
На чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).