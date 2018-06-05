Сборная России в контрольном матче с турками продлила свою безвыигрышную серию

Сборная России по футболу во вторник провела заключительный контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова на московском стадионе «ВЭБ-Арена» сыграли вничью с национальной командой Турции — 1:1, продлив свою безвыигрышную серию до семи матчей.

Отметим, что российская худшая безвыигрышная серия в истории сборной насчитывает восемь матчей и датируется 1998 годом.

Гооол! Самедов, 1:0 pic.twitter.com/ncPD5q1rGU

— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

У тренера Станислава Черчесова в этой встрече была последняя возможность проверить команду в игровых условиях — следующей встречей для россиян станет матч открытия мирового первенства 14 июня в «Лужниках» с соперниками из Саудовской Аравии.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).