Ещё
Сборная России в контрольном матче с турками продлила свою безвыигрышную серию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России в контрольном матче с турками продлила свою безвыигрышную серию 

Newsru.com 58 минут назад
Фото: Newsru.com
Сборная России по футболу во вторник провела заключительный контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу.
Подопечные Станислава Черчесова на московском стадионе «ВЭБ-Арена» сыграли вничью с национальной командой Турции — 1:1, продлив свою безвыигрышную серию до семи матчей.
Отметим, что российская худшая безвыигрышная серия в истории сборной насчитывает восемь матчей и датируется 1998 годом.
Единственный мяч россиян на 35-й минуте встречи с передачи Алана Дзагоева забил Александр Самедов. Турки ответили точным ударом Юнуса Малли (60').
Гооол! Самедов, 1:0 pic.twitter.com/ncPD5q1rGU
— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.
У тренера Станислава Черчесова в этой встрече была последняя возможность проверить команду в игровых условиях — следующей встречей для россиян станет матч открытия мирового первенства 14 июня в «Лужниках» с соперниками из Саудовской Аравии.
На чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).
Newsru.com: последние новости
Сборная России в контрольном матче с турками продлила свою безвыигрышную серию Исламский проповедник назвал травму Мохаммеда Салаха карой за несоблюдение Рамадана Российские футболисты проиграли австрийцам в предпоследнем контрольном матче перед ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Турция сыграли вничью37
Россиянам могут добавить минимум три выходных128
Медведева рассказала о косяке
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»72
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение