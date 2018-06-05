Кирьяков: сборной России по футболу к ЧМ-2018 нужно прибавить в атакующих действиях

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Сборной России для успешного выступления на домашнем чемпионате мира по футболу необходимо прибавить в атакующих действиях. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий команды России Сергей Кирьяков

Во вторник сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Турции в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

"Сборная России показала много прессинга и комбинационной игры в товарищеском матче против команды Турции, благодаря чему футболистам удалось воспользоваться ошибкой соперника, наказать его за расточительность и повести в счете. Можно сказать, что это было единственным положительным моментом в матче. Было много позиционных атак, были какие-то заготовки, которые не получались, стоит резюмировать, что на данный момент этого мало для успешного выступления на чемпионате мира. Нужно прибавить в атакующих действиях, потому что в первом матче против Саудовской Аравии придется уделить большое внимание нападению", — сказал Кирьяков.

Этот матч стал последним для сборной России перед стартом на домашнем чемпионате мира. 30 мая российские футболисты на выезде провели товарищеский матч против команды Австрии. Встреча, прошедшая в Инсбруке, завершилась поражением сборной России со счетом 0:1.

"По сравнению с товарищеским матчем против Австрии, тренерский штаб сборной России провел ряд изменений в составе. Вышли такие футболисты, как Смольников, Кутепов, Газинский — это показывает, что Черчесов остался крайне недоволен действиями игроков на этих позициях. Будем надеяться, что тренерский штаб проведет определенный анализ и сделает определенные выводы", — добавил Кирьяков.

14 июня в Москве на стадионе «Лужники» сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира. Также на групповом этапе россияне сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).