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М. Фернандес: сборной России нужно больше работать, чтобы одерживать победы
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М. Фернандес: сборной России нужно больше работать, чтобы одерживать победы 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной России Марио Фернандес после товарищеского матча с командой Турции (1:1) поделился мнением о текущем состоянии российской национальной команды.
«Мы очень усердно работаем, но побед нет. Сейчас мы должны выслушать тренера. Осталось всего 9 дней до начала, нам надо много работать, чтобы выиграть. Конечно, грустно, когда мы не побеждаем. Надо больше работать», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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