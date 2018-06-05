М. Фернандес: сборной России нужно больше работать, чтобы одерживать победы

Защитник сборной России Марио Фернандес после товарищеского матча с командой Турции (1:1) поделился мнением о текущем состоянии российской национальной команды. «Мы очень усердно работаем, но побед нет. Сейчас мы должны выслушать тренера. Осталось всего 9 дней до начала, нам надо много работать, чтобы выиграть. Конечно, грустно, когда мы не побеждаем. Надо больше работать», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.