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Лев оценил выступление Нойера в первом матче за сборную Германии после травмы
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Лев оценил выступление Нойера в первом матче за сборную Германии после травмы 

Газета.Ru 3 июня 2018
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев поделился мнением о выступлении вратаря Мануэля Нойера в товарищеском матче против команды Австрии, сообщает "Советский спорт".
"Это было хорошее возвращение Нойера после такой длительной паузы. Он сделал один или два классных сэйва", — приводит слова Лева Bild.
Специалист отметил, что на следующий день после матча он поговорит с голкипером, а затем примет окончательное решение о его включении в заявку на чемпионат мира 2018 года.
Встреча между сборными Германии и Австрии завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нойер не выходил в составе национальной команды с 2017 года из-за травмы.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
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