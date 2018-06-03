Лев оценил выступление Нойера в первом матче за сборную Германии после травмы

"Это было хорошее возвращение Нойера после такой длительной паузы. Он сделал один или два классных сэйва", — приводит слова Лева Bild

Специалист отметил, что на следующий день после матча он поговорит с голкипером, а затем примет окончательное решение о его включении в заявку на чемпионат мира 2018 года.

Встреча между сборными Германии и Австрии завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нойер не выходил в составе национальной команды с 2017 года из-за травмы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.