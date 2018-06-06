В последний раз страна-хозяйка подходила к ЧМ без побед 84 года назад

В четырех товарищеских матчах, предваряющих домашний чемпионат мира, сборная России добилась одной ничьей при трех поражениях. Ранее только две команды подходили к турниру, не имея побед в календарном году.

В 1930 году сборная Уругвая сыграла вничью с аргентинцами (1:1), а в 1934-м команда Италия уступила австрийцам (2:4). Больше всего побед одержали англичане в 1966-м и южноафриканцы в 2010-м. ( Кирилл БУРДАКОВ

Как хозяева чемпионатов мира проводили товарищеские матчи в год турнира

Страна-хозяйка

Уругвай

Италия

Франция

Бразилия

Швейцария

Швеция

Не проводила товарищеских матчей

Англия

Мексика

Аргентина

Испания

Мексика

Италия

22-18 Франция

Корея

15-14 Япония

Германия

Бразилия

РОССИЯ