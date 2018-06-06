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В последний раз страна-хозяйка подходила к ЧМ без побед 84 года назад
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В последний раз страна-хозяйка подходила к ЧМ без побед 84 года назад 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
В четырех товарищеских матчах, предваряющих домашний чемпионат мира, сборная России добилась одной ничьей при трех поражениях. Ранее только две команды подходили к турниру, не имея побед в календарном году.
В 1930 году сборная Уругвая сыграла вничью с аргентинцами (1:1), а в 1934-м команда Италия уступила австрийцам (2:4). Больше всего побед одержали англичане в 1966-м и южноафриканцы в 2010-м. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как хозяева чемпионатов мира проводили товарищеские матчи в год турнира
Страна-хозяйка
Уругвай
Италия
Франция
Бразилия
Швейцария
Швеция
Не проводила товарищеских матчей
Англия
Мексика
Аргентина
Испания
Мексика
Италия
22-18  Франция
Корея
15-14  Япония
Германия
Бразилия
РОССИЯ
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