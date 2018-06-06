Куртуа: «Кейн — самый опасный игрок в сборной Англии»

Вратарь «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что самым опасным игроком сборной Англии является нападающий «Тоттенхэм» Харри Кейн . Бельгийцы сыграют с англичанами в рамках 3-го тура группы G на чемпионате мира-2018. Встреча состоится 28 июня в Калининграде.

”В сборной Англии много индивидуально сильных игроков, но есть лишь один, который забивает по 30 мячей каждый сезон — это Харри Кейн. Он — самый опасный игрок англичан”, — цитирует Куртуа Goal.

В сезоне-2017/18 Кейн провел 37 матчей в чемпионате Англии и забил 30 голов.