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Букмекеры считают сборную Беларуси фаворитом в товарищеском матче с Венгрией
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Букмекеры считают сборную Беларуси фаворитом в товарищеском матче с Венгрией 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Беларусь — Венгрия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Беларуси за 2.45. Шансы Венгрии на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.10.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.50, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа сборной Беларуси всухую оценивается в 3.90.
Победа Беларуси по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.10.
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