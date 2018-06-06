Букмекеры считают сборную Беларуси фаворитом в товарищеском матче с Венгрией

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Беларусь — Венгрия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Беларуси за 2.45. Шансы Венгрии на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.10.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.50, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа сборной Беларуси всухую оценивается в 3.90.

Победа Беларуси по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.10.