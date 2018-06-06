Ещё
Женская сборная России по гандболу узнала возможных соперников по ЧЕ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женская сборная России по гандболу узнала возможных соперников по ЧЕ-2018 

Чемпионат.com 37 минут назад
Женская сборная России по гандболу попала в третью корзину перед жеребьёвкой чемпионата Европы 2018 года. Россиянки оказались в одной корзине со сборными Нидерландов, Германии и Швеции. Следовательно, сборная России не сможет попасть в одну группу с перечисленными командами.
В первые две корзины попали хозяйки чемпионата Европы француженки и победители своих групп отборочного турнира. В третьей и четвёртой корзинах оказались команды, занявшие второе место, а также Словения, ставшая лучшей среди третьих сборных отборочных групп.
Жеребьёвка чемпионата Европы состоится 12 июня в парижской штаб-квартире Radio France. Чемпионат Европы будет проходить с 29 ноября по 15 декабря во Франции в городах Нант, Нанси, Монбельяр, Брест и Париж.
Корзины выглядят следующим образом:
— Норвегия, Венгрия, Франция, Дания — Румыния, Испания, Сербия, Черногория — Нидерланды, Германия, Россия, Швеция — Чехия, Польша, Хорватия, Словения.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: в товарищеском матче Нигерия — Чехия будет забито не более двух мячей Букмекеры считают сборную Беларуси фаворитом в товарищеском матче с Венгрией Комментарии игроков сборной России после матча с Турцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-201853
Рестлер убил жену и покончил с собой24
Игру сборной России сравнили с майонезом80
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-20182
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»78
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение