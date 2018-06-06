Женская сборная России по гандболу узнала возможных соперников по ЧЕ-2018

Женская сборная России по гандболу попала в третью корзину перед жеребьёвкой чемпионата Европы 2018 года. Россиянки оказались в одной корзине со сборными Нидерландов, Германии и Швеции. Следовательно, сборная России не сможет попасть в одну группу с перечисленными командами.

В первые две корзины попали хозяйки чемпионата Европы француженки и победители своих групп отборочного турнира. В третьей и четвёртой корзинах оказались команды, занявшие второе место, а также Словения, ставшая лучшей среди третьих сборных отборочных групп.

Жеребьёвка чемпионата Европы состоится 12 июня в парижской штаб-квартире Radio France. Чемпионат Европы будет проходить с 29 ноября по 15 декабря во Франции в городах Нант, Нанси, Монбельяр, Брест и Париж.

Корзины выглядят следующим образом:

— Норвегия, Венгрия, Франция, Дания — Румыния, Испания, Сербия, Черногория — Нидерланды, Германия, Россия, Швеция — Чехия, Польша, Хорватия, Словения.