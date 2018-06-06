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На базе УОР №2 создадут «Спартак-2»
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На базе УОР №2 создадут «Спартак-2» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
6 июня состоялось подписание договора о сотрудничестве между ГК «Спартак» и Училищем олимпийского резерва №2. Летом на базе УОР будет сформирована молодежная команда «Спартак-2», которая примет участие в первенстве России среди команд молодежных составов сезона-2018/19.
— Большая часть игроков, которые на данный момент выступают за УОР №2, войдут в состав команды «Спартак-2», — прокомментировал спортивный директор ГК «Спартак» Леонид Воронин. — Базироваться, проводить тренировочные мероприятия и официальные матчи «Спартак-2» будет в УОР №2.
Помимо молодежной команды будут выступать еще две — 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения, лучшие представители которых смогут пополнить состав молодежного «Спартак-2», где по регламенту выступают игроки до 21 года.
— Подписание договора со «Спартаком» для нас, безусловно, большое событие, — прокомментировал начальник отделения игровых видов спорта УОР №2, вице-президент Московской федерации гандбола Михаил Чипурин, — Конечно же, у клуба под таким брендом должна быть и молодежная команда, и детско-юношеская школа. Тем более, когда речь идет о серебряном призере чемпионата и финалисте Кубка России. Но на выстраивание этой структуры необходимо время, и сегодня был сделан первый шаг в данном направлении.
В сезоне-2017/18 в составе «Спартака» в матчах Суперлиги уже выступали два воспитанника УОР №2: линейный Илья Рябов и правый крайний Тимур Муратов. (Антон ХАЛИЗОВ)
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