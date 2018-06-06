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Трефилов: «Если Мутко сказал, что всех порвём, значит, порвём»
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Трефилов: «Если Мутко сказал, что всех порвём, значит, порвём» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер женской сборной России по гандболу, олимпийский чемпион Рио Евгений Трефилов, верит в российских футболистов.
— Если Мутко сказал, что всех порвем, значит, порвем! — рассмеялся Трефилов. — А вообще я верю в Черчесова. Нормальный коллектив, с желанием работает, это видно. Да, звезд нету, как Месси и Роналду, ну, значит, будем бороться. Надо нам немножко везения.
Вы знаете, я российский футбол не смотрю, но за сборной слежу — не пропускаю ни одного матча. И я рад, что сейчас с командой работает отечественный тренер. Хватит надеяться, что приедет кто-то из Гондураса и спасет нас. Мне тут недавно сказали в ответ на такие слова: что ты все с отечественным, а пиво-то ты небось немецкое пьешь. Знаете, в голову хочется дать таким умникам! Какое пиво, вас бы, мои хорошие на свете не было! Так что — ни шагу назад! А Дзюбе передайте: выиграет чемпионата мира-2018 — перейду в футбол.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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