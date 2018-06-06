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Филипп Лам: Сборная Англии вызывает огромный интерес
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Филипп Лам: Сборная Англии вызывает огромный интерес 

Советский спорт 2 часа назад
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"Не могу назвать новых претендентов на победу. Сборная Германии — один из фаворитов. То же самое касается команд Испании, Бразилии и Франции.
Что касается сборной Англии, то эта команда вызывает огромный интерес, поскольку там много молодых игроков. Посмотрим, смогут ли они показать высокий уровень в каждом матче. Это интересно", — приводит слова Лама BBC.
Напомним, чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
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