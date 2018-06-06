Филипп Лам: Сборная Англии вызывает огромный интерес

Базу сборной Англии в Санкт-Петербурге оградят высоким забором

"Не могу назвать новых претендентов на победу. Сборная Германии — один из фаворитов. То же самое касается команд Испании, Бразилии и Франции.

Что касается сборной Англии, то эта команда вызывает огромный интерес, поскольку там много молодых игроков. Посмотрим, смогут ли они показать высокий уровень в каждом матче. Это интересно", — приводит слова Лама BBC.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Кто станет чемпионом мира?