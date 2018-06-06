Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Венгрии в товарищеском матче

У хозяев поля мяч на 26-й минуте забил Антон Сарока , а у гостей минутой ранее отличился Ролан Варга.

В следующем матче белорусы 9 июня на выезде сыграют с командой Финляндии, а венгры в этот же день примут Австралию.