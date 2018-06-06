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Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Венгрии в товарищеском матче
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Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Венгрии в товарищеском матче
Советский спорт
2 часа назад
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У хозяев поля мяч на 26-й минуте забил
Антон Сарока
, а у гостей минутой ранее отличился Ролан Варга.
В следующем матче белорусы 9 июня на выезде сыграют с командой Финляндии, а венгры в этот же день примут Австралию.
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