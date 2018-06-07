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Футболист сборной Германии Озил рискует пропустить первый тур ЧМ-2018 из-за травмы
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Футболист сборной Германии Озил рискует пропустить первый тур ЧМ-2018 из-за травмы 

RT на русском 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил из-за травмы может пропустить заключительный перед чемпионатом мира контрольный матч с национальной командой Саудовской Аравии.
После контрольного матча с Австрией Озил не тренировался в общей группе национальной команды из-за проблем со спиной и занимался по индивидуальной программе, сообщает sport1.de.
Участие Озила в первом матче ЧМ-2018 также находится под вопросом. Немец рискует пропустить и матч первого тура ЧМ с командой Мексики. На групповом этапе сборная Германии сыграет в группе F, где также будет противостоять командам Швеции и Южной Кореи.
Ранее бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак раскритиковал главного тренера национальной команды Йоахима Лёва за невключение в заявку на чемпионат мира полузащитника Лероя Сане.
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