Браун: круто, что у сборной России на ЧМ сыграет 38-летний игрок, я бы не смог 

Бывший футболист сборной Англии Уэс Браун высказал мнение высказал мнение о шансах сборной России на чемпионате мира — 2018
«О сборной России знаю не так много, если честно. Знаю, что в вашей сборной играет 38-летний защитник (Сергей Игнашевич. Прим. «Чемпионат»), мой ровесник. Это очень круто, что он сыграет на чемпионате мира. Я бы не смог (смеётся). Это было бы проблемой, если бы вся команда состояла из 38-летних (улыбается). Иметь одного-двух опытных игроков очень важно. Это пойдёт только на пользу. Даже в этом возрасте он поможет вашей команде», — сказал Браун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.