Сборная Исландии упустила победу над Ганой в товарищеском матче. Видеообзор

В рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 сборная Исландии провела товарищеский матч с командой Ганы. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 2:2.

По ходу игры Исландия вела в счёте 2:0, но в итоге пропустила дважды и не смогла одержать победу.

На ЧМ-2018 сборная Исландии выступит в одной группе с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.

Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».