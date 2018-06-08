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Сборная Исландии упустила победу над Ганой в товарищеском матче. Видеообзор
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Сборная Исландии упустила победу над Ганой в товарищеском матче. Видеообзор 

Чемпионат.com 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
В рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 сборная Исландии провела товарищеский матч с командой Ганы. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 2:2.
По ходу игры Исландия вела в счёте 2:0, но в итоге пропустила дважды и не смогла одержать победу.
Стоит отметить, что участие в этом матче приняли все три игрока «Ростова» в составе сборной Исландии: Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон вышли в стартовом составе, а Сверрир Ингасон появился на поле во втором тайме.
На ЧМ-2018 сборная Исландии выступит в одной группе с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
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