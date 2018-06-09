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Видео: открытая тренировка сборной России в преддверии ЧМ-2018
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Видео: открытая тренировка сборной России в преддверии ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сегодня, 9 июня, сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» провела открытую тренировку. На занятии национальной команды присутствовало 5,5 — 6 тыс. болельщиков.
В настоящий момент сборная России проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира — 2018. 14 июня национальной команде предстоит провести первый матч мундиаля со сборной Саудовской Аравии. 19 июня россияне сыграют с Египтом, а 25 июня — с Уругваем.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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