Видео: открытая тренировка сборной России в преддверии ЧМ-2018

Сегодня, 9 июня, сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» провела открытую тренировку. На занятии национальной команды присутствовало 5,5 — 6 тыс. болельщиков.

В настоящий момент сборная России проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира — 2018. 14 июня национальной команде предстоит провести первый матч мундиаля со сборной Саудовской Аравии. 19 июня россияне сыграют с Египтом, а 25 июня — с Уругваем.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».