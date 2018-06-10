Сборная Египта прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Египта прибыла в Россию, где 14 июня стартует чемпионат мира — 2018, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Египта в «Твиттере». Во время мундиаля национальная сборная Египта будет базироваться в Грозном. Сегодня, 10 июня, состоится открытая тренировка египетской сборной на стадионе «Ахмат-Арена».

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Египта в рамаках группового этапа турнира встретится с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).