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Тренер сборной Испании заявил о стопроцентной готовности Иньесты к ЧМ-2018
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Тренер сборной Испании заявил о стопроцентной готовности Иньесты к ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал победу в товарищеском матче с Тунисом и рассказал о готовности игроков команды к чемпионату мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.
"Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира", — сказал Лопетеги.
Тренер также ответил на вопрос о готовности полузащитника Андреса Иньесты к мировому первенству.
"Иньеста — игрок, который сможет играть постоянно, сегодня он сыграл все 90 минут. У него были спады в этом сезоне, но он смог их преодолеть. Сейчас он готов на 100%, но у нас осталось еще шесть дней, чтобы выбрать состав перед первым матчем.
Конечно, у нас могут быть сомнения по поводу любых игроков", — отметил он.
Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси включил Иньесту в список лучших игроков чемпионата мира по футболу — 2018.
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