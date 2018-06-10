Тренер сборной Испании заявил о стопроцентной готовности Иньесты к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал победу в товарищеском матче с Тунисом и рассказал о готовности игроков команды к чемпионату мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира", — сказал Лопетеги.

Тренер также ответил на вопрос о готовности полузащитника Андреса Иньесты к мировому первенству.

"Иньеста — игрок, который сможет играть постоянно, сегодня он сыграл все 90 минут. У него были спады в этом сезоне, но он смог их преодолеть. Сейчас он готов на 100%, но у нас осталось еще шесть дней, чтобы выбрать состав перед первым матчем.

Конечно, у нас могут быть сомнения по поводу любых игроков", — отметил он.