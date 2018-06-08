Роберто Карлос: «Сейчас сборная России намного лучше, чем раньше»

— Я наблюдаю за сборной Россией, это очень сильная сборная, намного лучше, чем была раньше. Я считаю, что у нее есть все шансы хорошо себя проявить на чемпионате мира, — сказал бразилец.

Сборная России выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018: все о сборной России