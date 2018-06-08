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Жуков: сборная России поймает свою игру на чемпионате мира по футболу
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Жуков: сборная России поймает свою игру на чемпионате мира по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу сможет показать свой потенциал на предстоящем чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.
Российская команда готовится к домашнему турниру с 19 мая и успела провести два товарищеских матча — со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1).
"Пока игра нашей сборной не устраивает, но будем надеяться, что на чемпионате все изменится, такое тоже бывает. Потенциально у нас хорошая команда, но чего-то не хватает. Может быть, куража или веры в себя. Думаю, на чемпионате они поймают свою игру", — поделился впечатлениями Жуков.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступит в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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