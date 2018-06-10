Ликование Васкеса и юные болельщики. Фото с матча Тунис — Испания

9 июня в Краснодаре на одноименном стадионе сборная Испании одержала победу над Тунисом в товарищеском матче со счетом 1:0.

Фоторепортаж с матча Тунис — Испания подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Сергеем Апенькиным.