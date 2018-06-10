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Ликование Васкеса и юные болельщики. Фото с матча Тунис — Испания
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Ликование Васкеса и юные болельщики. Фото с матча Тунис — Испания 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Мир24
9 июня в Краснодаре на одноименном стадионе сборная Испании одержала победу над Тунисом в товарищеском матче со счетом 1:0.
Фоторепортаж с матча Тунис — Испания подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Сергеем Апенькиным.
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