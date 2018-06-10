Тренер: cложная игра с командой Туниса позволит сборной Испании лучше подготовиться к ЧМ

КРАСНОДАР, 10 июня. / ТАСС /. Товарищеский матч со сборной Туниса позволит команде Испании лучше подготовиться к старту чемпионата мира по футболу. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер испанцев Хулен Лопетеги.

Сборная Испании одержала победу над командой Туниса со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в субботу вечером. Единственный гол на 84-й минуте забил нападающий Яго Аспас

"Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира", — сказал Лопетеги.

Он выразил удовлетворенность, что сборная Туниса заставила его команду «сыграть в высоком ритме». «Также арбитры были довольно квалифицированными, — отметил тренер испанцев. — Я остался с позитивным настроением». По его словам, сборная Испании провела не лучший первый тайм, команда должна «сделать выводы».

Этот матч стал последним для обеих сборных перед чемпионатом мира в России. Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. В 2014 году испанцы не смогли выйти из группы.