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Саудовская Аравия проиграла Германии накануне матча с Россией
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Саудовская Аравия проиграла Германии накануне матча с Россией 

Вести.Ru 13 часов назад
Участники предстоящего чемпионата мира по футболу продолжают подготовку к турниру, который состоится в России. Будущий соперник российской сборной по группе «А» — Саудовская Аравия за неделю до старта мирового первенства провела заключительный поединок, сыграв против действующего чемпиона мира — сборной Германии.
Игра проходила в немецком Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась минимальным поражением саудитов со счетом 1:2. Футболисты «бундестим» первыми открыли счет в матче, когда забитым голом отметился Тимо Вернер. Удвоил преимущество немецкой команды защитник Саудовской Аравии Омар Хавсави, отправив мяч в свои ворота. Отквитать один гол саудитам удалось за шесть минут до конца матча, когда Тайсир Аль-Джассим оказался первым на добивании после незабитого пенальти.
Таким образом, с момента старта подготовки сборной Саудовской Аравии к чемпионату мира, ею было проведено пять игр, из которых две (против Алжира и Греции) они выиграли и еще три проиграли (Италии, Перу и Германии). В этих играх саудиты отметились шестью мячами при семи пропущенных.
Напомним, что Саудовская Аравия стартует на турнире матчем против сборной России. Игра состоится 14-го июня на московском стадионе «Лужники». Также на групповом этапе они сыграют с Уругваем (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египтом (25 июня, Волгоград).
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