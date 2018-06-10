Эстония — Марокко. Видеообзор матча

9 июня в Эстонии, на стадионе «А Ле Кок Арена», местная национальная команда принимала сборную Марокко и уступила — 1:3.

В составе победителей отличился Бельханда на 11-й минуте матча. На 38-й минуте Зиеш удвоил преимущество африканской сборной, реализовав пенальти. На 72-й минуте встречи Эн-Несири довёл счёт до крупного. Футболистам сборной Эстонии удалось сократить отставание в счёте — на 76-й минуте отличился Пурье, однако на большее хозяев не хватило.

Видео также доступно на «Чемпионате».

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 214 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Марокко сыграет в группе B с командами Португалии, Испании и Ирана.