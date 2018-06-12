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Сборная Бразилии начала первую тренировку в Сочи без Фреда
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Сборная Бразилии начала первую тренировку в Сочи без Фреда 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Soccer News
Сборная Бразилии приступила к первой тренировке в Сочи в преддверии старта чемпионата мира — 2018. На занятии присутствуют все футболисты за исключением травмированного Фреда.
Сборная Бразилии прибыла в Россию рано утром 11 июня. На время проведения турнира команда расположится в Сочи.
Групповой этап турнира сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» репортёра ESPN Густаво Хофмана.
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