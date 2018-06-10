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Яго Аспас поучаствовал в девяти голах в 10 матчах за сборную Испании
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Яго Аспас поучаствовал в девяти голах в 10 матчах за сборную Испании 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас поразил ворота Туниса в товарищеском матче.
Как сообщает Opta, 30-летний футболист поучаствовал в девяти голах в 10 матчах в составе «Фурии Рохи».
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