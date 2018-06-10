Яго Аспас поучаствовал в девяти голах в 10 матчах за сборную Испании

Форвард «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас поразил ворота Туниса в товарищеском матче. Как сообщает Opta, 30-летний футболист поучаствовал в девяти голах в 10 матчах в составе «Фурии Рохи».