Коке отметил важность игры против сборной Португалией

Игра с командой Португалии, которая станет для сборной Испании первой на чемпионате мира по футболу в России, задаст тон на все последующие матчи. Об этом журналистам сказал полузащитник испанской команды Коке.

"Очень важно выиграть самый первый матч на чемпионате мира, потому что он задает тон всему [чемпионату]. Мы очень хотим выиграть этот матч, но мы достаточно спокойны в подготовке к нему. Я не строю планов на весь чемпионат мира, считаю, что нам надо идти от матча к матчу и добиваться победы в каждой из предстоящих игр. И нам просто надо действовать на пределе своих возможностей", — сказал Коке журналистам после товарищеской встречи Испания — Тунис (1:0) в Краснодаре.

Сборная Испании на чемпионате мира сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).