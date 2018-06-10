Матюиди: Поединок с США — хороший урок в преддверии чемпионата мира

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал результат товарищеского матча своей команды со сборной США (1:1).

«Нам противостояла хорошо организованная команда. У нас было много возможностей, думаю, мы нанесли 16 ударов по воротам. Они же реализовали полумомент и были очень эффективны. В последние 30 минут нам не хватило инстинкта убийцы. Думаю, это был хороший урок в преддверии чемпионата мира», — цитирует Матюиди L'Equipe.

На чемпионате мира французы сыграют в группе С с командами Австралии (16 июня), Перу (21 июня) и Дании (26 июня).