Ещё
Матюиди: Поединок с США — хороший урок в преддверии чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матюиди: Поединок с США — хороший урок в преддверии чемпионата мира 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал результат товарищеского матча своей команды со сборной США (1:1).
«Нам противостояла хорошо организованная команда. У нас было много возможностей, думаю, мы нанесли 16 ударов по воротам. Они же реализовали полумомент и были очень эффективны. В последние 30 минут нам не хватило инстинкта убийцы. Думаю, это был хороший урок в преддверии чемпионата мира», — цитирует Матюиди L'Equipe.
На чемпионате мира французы сыграют в группе С с командами Австралии (16 июня), Перу (21 июня) и Дании (26 июня).
LiveSport.Ru: последние новости
Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 10 июня Германия не в форме накануне старта ЧМ-2018 Российские гандболистки завоевали путевку на чемпионат Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель посоветовали «не злить Путина»62
Роналду рассмешил прием сборной в России182
Овечкин испортил старт бейсбольного матча13
Британцы назвали худший город ЧМ-201860
«Сборной России на ЧМ-2018 делать нечего»137
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол В мире
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение