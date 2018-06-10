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Австрия — Бразилия — 0:3 (обзор)
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Австрия — Бразилия — 0:3 (обзор)
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборная Австрии разгромно уступила команде Бразилии.
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