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Австрия — Бразилия — 0:3 (обзор)
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Австрия — Бразилия — 0:3 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборная Австрии разгромно уступила команде Бразилии.
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