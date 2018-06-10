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Федор Кудряшов: Сейчас все научились играть в футбол, особенно обороняться
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Федор Кудряшов: Сейчас все научились играть в футбол, особенно обороняться 

Советский спорт 49 минут назад
— Это хорошие команды. Сейчас все научились играть в футбол, особенно обороняться, поэтому каждый соперник опасен. К тому же, это Чемпионат мира, и каждая команда хочет проявить себя перед болельщиками, перед своей страной. Тренерский штаб готовит нас к Саудовской Аравии, разбираем их матчи.
Федор Кудряшов: Сборная России на чемпионате мира способна повторить успех 2008 года
По сборной Египта: конечно же, это Салах, но в команде еще несколько человек играет в топовых чемпионатах. Даже в Английской премьер-лиге выступает 4-5 человек этой сборной. Это говорит об очень высоком ее уровне. Сборную Уругвая, думаю, представлять не стоит — ее силу и так все знают, особенно в том, что касается нападения: Кавани и Суарес, — приводит слова Кудряшова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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