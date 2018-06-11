Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира — 2018. Сегодня, 11 июня, национальная команда проводит тренировку в полном составе на своей базе в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В настоящий момент сборная России проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира — 2018. 14 июня национальной команде предстоит провести первый матч мундиаля со сборной Саудовской Аравии в Москве. 19 июня россияне сыграют с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня — с Уругваем в Самаре.