На базе сборной России установили стенд с пожеланиями игрокам в преддверии ЧМ

На базе национальной команды России в Новогорске был установлен специальный стенд с пожеланиями игрокам сборной в преддверии чемпионата мира–2018, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков

14 июня россиянам предстоит провести матч открытия чемпионата мира–2018 со сборной Саудовской Аравии. Встреча пройдёт в Москве, на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 мск.

На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной России также предстоит сыграть с Египтом и Уругваем. Встреча с египтянами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июня, с уругвайцами — в Самаре 25 июня.