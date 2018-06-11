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На базе сборной России установили стенд с пожеланиями игрокам в преддверии ЧМ
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На базе сборной России установили стенд с пожеланиями игрокам в преддверии ЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
На базе национальной команды России в Новогорске был установлен специальный стенд с пожеланиями игрокам сборной в преддверии чемпионата мира–2018, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
14 июня россиянам предстоит провести матч открытия чемпионата мира–2018 со сборной Саудовской Аравии. Встреча пройдёт в Москве, на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 мск.
На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной России также предстоит сыграть с Египтом и Уругваем. Встреча с египтянами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июня, с уругвайцами — в Самаре 25 июня.
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