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Мэтью Райан: «Австралия живет на базе успешного хоккейного клуба. Надеюсь, что это поможет»
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Мэтью Райан: «Австралия живет на базе успешного хоккейного клуба. Надеюсь, что это поможет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан на первой пресс-конференции перед чемпионатом мира-2018 в Казани рассказал о состоянии национальной команды.
— Мы приехали в Казань только вчера. Мы знаем, что живем на базе успешного российского хоккейного клуба. Надеемся, что это поможет нам, — сказал Райан. — Мы знаем, что сейчас это самые напряженные и самые важные матчи, возможно, во всей нашей карьере.
Впереди первый матч с Францией. Мы готовимся к нему. Я не могу говорить индивидуально об игроках сборной Франции. Это сильная команда. Бесполезно кого-то выделять. Все они очень опасны. Мы будем биться. Мы играли с Бразилией, Германией и Чили. Надеюсь, что те матчи добавят нам опыта. Разница между хорошей командой и отличной командой как раз в стабильности. Мы должны выдержать все 90 минут.
Матч Австралии и Франции состоится 16 июня в Казани. В группе С чемпионата мира также выступают Дания — матч с этой командой австралийцы проведут 21 июня в Самаре, и сборная Перу, встреча с которой состоится 26 июня в Сочи.
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