Гандболистки «Ставрополья» готовятся к чемпионату мира по пляжному гандболу

Сразу несколько мастериц ручного мяча из команды «Ставрополье-СКФУ» претендуют на поездку на чемпионат мира по пляжному гандболу, который с 24 по 29 июля пройдет в Казани.

Ставропольские наставники женской сборной России Виталий Волынченко и Евгений Зотин в эти дни проводят учебно-тренировочный сбор в Ейске. Костяк национальной дружины, по традиции, составят ставропольчанки, которых в почётном реестре почти половина.

Это шесть представительниц «Ставрополья»: Марина Складчикова, Дарья Ламзина, Анастасия Пастух, Елена Стрельцова Елена Лунина и Елена Устич, а также девушки, еще не так давно игравшие в южном женсовете: Виктория Горелова (в минувшем сезоне она защищала пост номер один в немецком «Некарльзуме») и Снежана Махнева, теперь выступающая за краснодарскую «Кубань».

«Первый сбор посвящён тактическим действиям, а также функциональной подготовке, — рассказал наставник «Ставрополья» и сборной страны по пляжному гандболу Виталий Волынченко. — Команде необходимо сыграться, мы поработаем над игрой в защите и игрой в атаке. Также приступим к разбору игры наших соперников по групповому этапу». На первой стадии мундиаля россиянки померятся силами с соперницами из Бразилии, Таиланда и США.

Окончательно состав российской сборной определится после розыгрыша Кубка страны и первых туров чемпионата России, которые также пройдут в Ейске с девятого по 14 июня.